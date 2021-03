Gyurcsány Ferenc elárulta, miként telnek a napok fiával, mióta felesége koronavírusos. Kakaót készít, zoknit húz, sőt, mivel ő engedékenyebb szülő, így vele a kanapén is lehet gofrizni.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Gyurcsány Ferenc (@ferenc.gyurcsany) által megosztott bejegyzés

Dobrev Klára Brüsszelben dolgozik, legkisebb gyerekük, Marci vele él kint, a gyermek ott jár óvodába. Dobrev a hónap elején magyarországi kampányúton vett részt, március 5-én Facebook-oldalán jelentette be, hogy a tünetei miatt tesztelték, az eredmény pozitív lett. Így nem utazhatott vissza Belgiumba, azóta budapesti otthonukban lábadozik.

A Blikknek Gyurcsány Ferenc azt mondta, a hatéves Marcival még soha nem voltak ennyit kettesben, mint most Brüsszelben. Második hetüket tapossák, és van még legalább egy hét, hiszen felesége, Dobrev Klára Budapesten lábadozik. Vele naponta minimum nyolcszor beszélnek telefonon. Most helyet és szerepet is cseréltek, hiszen legkisebb gyerekük a DK EP-képviselőjével él Brüsszelben, ott is jár óvodába.

Soha nem voltunk még ennyit kettesben, az anyja nélkül. Második hetünket tapossuk, és még legalább egy hét. Napi nyolc telefon a minimum Klárával, bizony politizálunk is, ne legyünk álszentek, de a betegségről, gyógyulásról és persze, Marciról is sokat beszélünk

– árulta el a Blikknek.

A lapnak elmondta: reggel ötkor ébred, kis e-mailezés, kis pártpolitika. Marci 7-kor kapja a kakaót, aztán tízórait készít neki, pontban negyed 9-kor indulnak az óvodába, egy kilométer séta egy parkon át.

Klárával többnyire váltjuk egymást, ha ő hazautazik, akkor kijövök én. Most is éppen váltottunk volna, s indultam volna Budapestre, amikor kiderült a fertőzés. Így mi itt ragadtunk, ő otthon jó kezekben van, ismerősök vigyáznak rá. Panaszkodik, hogy fáj mindene, de az orvosai szerint nincs szükség kórházra. Ha súlyosbodna a helyzet, nyilván azonnal indulnánk

– mesélte a pártvezető, aki elárulta, ő többet megenged a gyereknek, például ehet gofrit a kanapén, az anyja ilyenkor a konyhába küldené. Este befekszik mellé az ágyba, kis olvasás, mese.

Az óvodából visszafelé bevásárol, hogy tudjon valamit főzni vacsorára. Napközben intézi a pártpolitikát.

Otthoniakkal, itteni bizottsági emberekkel találkozgatok, a járvány miatt gyakorta csak online beszélgetésre futja, de néha szűk körben egy ebéd is belefér. Szerencsére alig ötszáz méteres sugarú körben lakik minden ismerős

Marcival kettesben hangolódtak a nőnapra is, mindezt kamera előtt, a felvételből pedig kiderül, pótanyaként is megállja a helyét a volt miniszterelnök. Marci reggel legózott picit, így hagyva lehetőséget az édesapjának arra, hogy kézzel elmosogasson egy árválkodó edényt a konyhában. Ezután Marci lábára apai segédlettel felkerült a zokni, a cipő, majd két külön csokor virággal a kezükben elindultak egy parkon át az óvoda felé.

Forrás: Blikk

Címlapkép: Instagram