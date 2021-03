A 32 éves Kylie Biss miután a koronavírus miatt elveszítette fodrász munkáját, pikáns képeket kezdett el árulni magáról.

Kylie Biss a koronavírus-járvány miatt elveszítette munkáját, ezért úgy döntött, hogy az előfizetéses alapon működő OnlyFans-oldalon fogja árulni szexi képeit.

A vállalkozás annyira jól sikerült, hogy az anyuka már egy medencés villában él Spanyolországban. Kylie azt állítja, hogy felfelé ívelő karriere nagy önbizalmat adott neki.

Kylie fodrászként dolgozott, mióta 14 évesen otthagyta az iskolát. Keményen dolgozott, megházasodott, gyermekeket szült és házat is vett – de amikor kirobbant a járvány, minden munkáját elveszítette. Önálló vállalkozói tevékenység azt is jelentette, hogy nem volt jogosult állami támogatásra. Egy barátja javasolta neki az OnlyFans-oldalt és úgy döntött, hogy megpróbálja. Először nagyon ideges volt, de gyorsan belejött, most pedig már vagyonokat keres fotóival.

