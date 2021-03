A Família Kft. híres nagypapája, Baranyi László legyőzte a vírust, de voltak pillanatok, mikor ez akár fordítva is elsülhetett volna – írja a Ripost.hu.

A 93 éves színművész hetekkel ezelőtt került koronavírus fertőzéssel a Dél-pesti Centrumkórházba, ahol mindent megtettek a felépüléséért - hozta le a Ripost.hu.

Mindenkit megvisel egy ilyen betegség, én is átéltem nehéz pillanatokat, de mindig a pozitív oldalát kell nézni a dolgoknak. Nekem rengeteg erőt adtak a körülöttem lévő emberek. Gondolok itt a családomra, imádott feleségemre, Klárikára, az orvosokra, ápolókra, és a sok aggódó barátra. A diósdiaknak külön szeretném megköszönni azt a sok támogatást, amit kaptam, és a mai napig is kapok tőlük. Ők tartották bennem a lelket. Na meg volt egy kedves szobatársam is, János. Együtt néztük a focimeccseket hétvégén. Ő is könnyebbé tette nekem ezt a fránya betegséget

- nyilatkozta a lapnak az ország nagypapája.

Szerencsére legyőzte a kórt és haza mehetett, azonban még kűzd a szövődményekkel az idős színész.

Nem vagyok százszázalékos még, inkább olyan hetvenöt... De szépen lassan gyógyulgatok. Negatív lett a tesztem, már csak apróbb szövődmények maradtak hátra. Ha mély levegőt veszek, akkor általában köhögnöm kell, de már ez is múlóban van. A kórházba kétoldali tüdőgyulladással kerültem be, aztán tüdőembólia is kialakult nálam, de helyretettek az orvosok. Most pedig sokat segít a regenerálódásban, hogy itthon vagyok, és a feleségem ellát minden földi jóval. Rám is fér, mert lecsúszott rólam pár kiló a klinikán

Laci bácsi előzőleg a kórházban átélt lázálmairól is mesélt a metropol.hu-nak, amik még elmondva is hátborzongatónak tűnnek.

Egy hétfői napon kerültem be a kórházba, akkor már tüdőgyulladást is diagnosztizáltak nálam. Azon a héten csütörtökön nagyon rosszul lettem, felment a lázam, úgy éreztem, ez itt az út vége számomra. Volt egy furcsa illúzióm is, amit talán lázálomnak neveznék. Egyszer csak végigsöpört a testemen egy hideg fuvallat. A kórházi ágyam mellett lebegő, sötét, arctalan alakok jelentek meg. Kaszát is láttam a kezükben. Mondtam nekik, hogy takarodjanak innen. Úgy gondolom, hogy az a nap egy vízválasztó volt. Annak a nagy adag antibiotikumnak köszönhetem, hogy itt lehetek még.

