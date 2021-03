Két pszichológus is segítette Détár Enikőt a nehéz időszakában

A színésznő egy tévéműsorban mondta el, hogy neki is szükség volt szakértőre, mikor sok minden összejött egyszerre az életében.

A Life TV Bréking! című műsorának hétfői adásában a pánikbetegség, a stressz és a lelki problémák lesznek a téma, ennek kapcsán pedig Détár Enikő, az egyik meghívott vendég is elmondja majd tapasztalatait.

Az nlc.hu a lifetv.hu hétfői adás-beharangozójábólidézte a népszerű színésznőt:

Pánikbetegségem nem, de majdnem minden más igen….Nem, azért ez nem így igaz. Én erről beszéltem is régebben, 8 éve nincs semmilyen típusú betegségem. Nekem, amikor erre szükségem volt, pont megváltozott életkörülményeim voltak: az állásból kirúgtak, meghalt az édesanyám, válás. Tehát ilyen csomagajánlatot kaptam a Jóistentől. És azt gondoltam, ezt nem tudom egyedül megoldani, és én tudatosan nőhöz is és férfi pszichológushoz is jártam.