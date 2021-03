A várandós Szalóki Ágnes is megkapta a Covid-19 elleni vakcinát – írja a Blikk.hu.

Fotó: Pixabay.com

Az énekesnő a Facebook oldalán beszélt arról, hogy Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem professzora adta neki be az oltást – számolt be a Blikk.hu.

- írta. Egyébként az énekesnőt a Pfizer vakcinával oltották.

Egy közös képet képet is kértem mellé. Beoltattam magam várandósan a 36. hétben, különös tekintettel arra, hogy állami kórházban szülök, ahol az orvosom Covidos betegekkel is foglalkozik. Bízom az orvostudományban és a kutatók tudásában. Éljen Karikó Katalin! Éljen soká a kisfiam is, kérem a Jóistent, hogy legyen egészséges, erős, legyen boldog élete! Legyünk túl mihamarabb a járványon