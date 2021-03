Filmet forgatnak Vujity Tvrtko életéről

Január óta folynak a magyar és horvát tévés életéről a felvételek Hawaii-on.

A Blikk cikke szerint egy indiai származású amerikai dokumentumfilmes, Sanjeev Chatterjee készül dokumentumfilmet forgatni a Pécsről indult, de most családjával Hawaii-on élő Vujity Tvrtko életéről, akinek a munkásságát már évtizedek óta követi.

Tavaly kezdtem el fejleszteni ezt a projektet, amely arról szól, hogyan befolyásolják az emberek álmai az életüket. Tvrtko lesz a dokumentumfilm központja, és több más platformon is megjelenik majd a története

- mondta el a lapnak az amerikai filmes.

Sanjeev Chatterje a Miami Egyetem kommunikációs szakán professzor, szerte az Egyesült Államokban szervez konferenciákat és médiaeseményeket, amelyeknek ezentúl a Blikk szerint Vujity Tvrtko is része lesz, így akár pár hónap múlva az is előfordulhat, hogy a magyar riporter is nagyobb figyelmet kap a tengerentúli közönségtől, sőt, a lap szerint akár az is bekövetkezhet, hogy Tvrtko munkássága valemelyik netes filmszolgáltatónál is látható lesz.

Érdekes és izgalmas a földi paradicsomból szembesíteni az embereket a földi pokollal. Megtisztelő, hogy ez ilyen intenzív érdeklődést vált ki. Az amerikai filmesekkel a közös munka régebben kezdődött, az első forgatásokra idén januárban került sor itt, Hawaiin. Kihívás számomra mindez, amit egy hatalmas kalandként fogok fel, de nagy alázattal állok hozzá. Az első mondatom mindig és minden platformon az: Magyarországról jöttem, az a hazám, a horvát és a magyar is a népem, és erre nagyon büszke vagyok

– árulta el Vujity Tvrtko a Blikknek.

