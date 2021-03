Csókolózás és risza: így edz Vadon Jani a feleségével

A Rádió 1 népszerű műsorvezetője ritkán mutatja meg feleségét a nagyközönségnek, de most egy közös videót posztolt az Instagramra – szúrta ki a Blikk.

Fotó: Vadon János hivatalos oldala/Facebook

Vadon János és a felesége, Móni mostanában együtt edzenek, amiről ezúttal egy videót is közzétettek. Jani egyébként is előszeretettel osztja meg az Instagram-követőivel a mindennapjait, és bár feleségét eddig nem sokszor láthattuk, most ő is vele együtt szerepel.

A műsorvezető nemrégiben arról vallott a Blikknek, hogy nagyon rosszul élte meg a koronavírust, és a felgyógyulása után azonnal beoltatta magát, így az igazolását is megkapta. Most már úgy tűnik, hogy teljesen felépült és visszanyerte egészségét, így újra aktív életet él. A legutóbb posztolt videója legalábbis erről árulkodik:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Vadon János hivatalos oldala (@vadonjanos_official) által megosztott bejegyzés

