Nagy Feró néhány héttel ezelőtt kapott Kossuth-díjat, ami az elismerés mellett 16 millió forintos jutalmat is jelentett a zenésznek. A Blikk + Győző című műsorban mesélt arról, hogy azóta mi lett a pénzzel – írja a 24.hu.

Az énekes elmondása szerint neki nincs sok köze a családi bankszámlához, és amikor valahonnan gázsit kap, azt a felesége azonnal elveszi. Ez történt a Kossuth-díjjal járó milliókkal is: „az asszony azonnal elvette”. Azért néha meg is dícséri Ferót: „na, jól van, papa, egész jól csináltad” – idézi a 24.hu.

– tette hozzá Feró.

Amikor arról kérdezték, mire szánják a díjból befolyt összeget, azt mondta, az unokái jövőjét szeretnék megalapozni belőle.

„Nekem megvan mindenem, de szeretném az ő jövőjüket biztosítani. Karácsonyra és a születésnapokra is babakötvényt vettem nekik, ez most is így lesz, csak vastagabban fog majd a toll”