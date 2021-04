A várandós Dér Heni is megkapta a koronavírus elleni oltást – Ilyen tünetet tapasztalt

Már megkezdődött a várandós nők beoltása is, így a napokban az énekesnőre, Dér Henire is sor került, aki az Instagram-oldalán jelentette be a hírt – szúrta ki a Blikk.hu.

„Húsvét alkalmával én is bejelenthetem, hogy lassan minden szempontból védett leszek” – írja legújabb Instagram-posztjában Dér Heni. Az énekesnőt borzasztó tragédia érte még a tavaly tavasz karanténidőszak alatt: várandós volt, ám a hetedik héten kiderült, hogy a terhessége méhen kívüli. Nem sokkal később azonban újra teherbe esett, és most már a várandósság utolsó időszakában jár – írja a Blikk.hu.

Természetesen már most a kisfia egészsége számára a legfontosabb, így nemrég eldöntötte, hogy amint lehetséges, beoltatja magát. Az Instagram szerint ez mostanra meg is történt: „2 napja én is a számunkra legjobb döntést hoztam és megkaptuk mi is a védőoltást... Inkább egy jó Pfizer, mint egy undorító mutáns vírus..., nem is mérlegeltem sokáig... Tegnap volt egy kis izomláz az oltás helyén, de eddig más tünetet nem észleltünk..." – számol be a posztban.

