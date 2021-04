Vasvári Vivi elárulta, miért csúfolják őt állandóan

Nem is gondolnánk, de a modellt is érik támadások a külseje miatt. A Ripostnak azt is elárulta, pontosan mi miatt.

Fotó: Vasvári Vivien Hivatalos Oldala/Facebook

A modell és televíziós személyiség, Vasvári Vivi már több éve él reflektorfényben. Elmondása szerint ez idő alatt is folyamatosan bántották őt, elsősorban vékony testalkata és a lábai miatt – írja a Ripost.

A kétgyermekes modell elmondta, hogy bár még mindig kap bántó megjegyzéseket, már igyekszik figyelmen kívül hagyni ezeket. Köszöni szépen, jól érzi magát a bőrében, ennél pedig nincsen fontosabb.

„Állandóan megkapom, hogy anorexiás vagyok, és egyek. De ez van. Ilyen a genetikám, Ha eszek, akkor nem hízok, vagy csak minimálisan. A lábam is harminchetes, nem ötvenes”

– magyarázta Vivi.

Úgy tűnik, Vivit évente megtalálják a témában. Legutóbb nagyon betelt a pohár a modellnél, és keményen kiosztotta azokat, akik sértegették. „Mindenki foglalkozzon a saját vagy a párja testalkatával” – zárta le akkoriban a kérdést.

