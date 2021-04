Egyszerűen hihetetlen, hogy mit épített ez a férfi a karantén alatt

David Marriott nevű art director Londonból tért vissza Ausztráliába édesapja temetéséről, ami után kéthetes karanténba kényszerült egy Brisbane-i hotelben – írja a 24.hu.

Szerencsére felkészült az időszakra: vitt magával hangszórót zenehallgatáshoz, labdát zsonglőrködéshez, később pedig más módokon szórakoztatta el magát. Felfigyelt rá, hogy az ételét mindig papírzacskóban szállították ki neki, ezeket elkezdte összegyűjteni.

Úgy gondoltam, hogy ezek tök király zacskók, jó minőségűek, vastag papírból. Remek a struktúrájuk

– árulta el a filmiparban dolgozó férfi a The Guardiannek. A papírtól ihletve online rendelt magának néhány ragasztószalagot és egy ollót. Miután egy napon papírtányérral bővült a gyűjteménye, készített magának egy cowboy-kalapot. Ezután jött az ötlet, hogy egy ló is kell neki. Alkotásáról több fotót is megosztott Instagram oldalán.

Forrás:24.hu

Címlapkép:Pixabay