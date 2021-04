Ákos is elkapta a koronavírust, halálközeli élménye is volt

Hat hétig küzdött a koronavírussal a népszerű énekes, aki szerint a járvány kitörése óta még orwellibb lett a világ, mint volt. De megemlítette a rajta viccelődő Bödőcs Tibort és a gyerekek nemváltó műtétjét is.

YouTube-csatornáján jelentkezett jó egyórás videóval a népszerű énekes, Kovács Ákos, aki többek között a rajongói kérdésekre is igyekezett válaszolni. Ennek kapcsán került elő, hogy bizony ő sem úszta meg a koronavírust – vette észre a Blikk.

Kovács Ákos Kossuth-díjas dalszerző, zeneszerző, költő, énekes a Szent István-bazilikában, a közmédia Jónak lenni jó! című jótékonysági műsorához tartott helyszínbejáráson 2020. november 26-án.

Arra a kérdésre, hogy milyen vakcinát kapott, így felelt Ákos:

Nem kaptam vakcinát, hanem átestem ezen a betegségen. Na, most azért csókoltatnám azokat ehelyütt, akik szerint nincs ilyen betegség. Hát, lehet, hogy nincs, de nekem azért hat hetem benne volt, egy-két fulladásos halálközeli élménnyel, úgyhogy nem kívánom senkinek. És azt kívánom, hogyha ez az oltás segít, én nem tudom, nem vagyok szakértő, akkor lehet, hogy ez lesz a megoldás, nem tudom, vagy át kell égni rajta, de túl sok barátom van, aki érintett, van olyan ismerősöm is, aki élet és halál között van emiatt. Nem tudom, mi a megoldás. Lehet, hogy én kaptam a nagyobb kegyelmet azzal, hogy megbetegedtem és valahogy túllettem rajta.

A népszerű énekes egy másik kérdéscsokor kapcsán arról is beszélt, hogy milyennek látja most a világot, orwelli-e, vagy sem.

Azt, hogy tudtam-e, hogy ilyen orwelli világ jön, azt nem tudtam. Azt tudtam, hogy amiben sokáig éltünk, és amiben az akkori jelenünk volt, az egy orwelli világ. De ez a világ, hogyha lehet, még orwellibb, abban az tekintetben, hogy egészen elképesztő, a józan észt, a történelmi tapasztalatot és a biológiai tudásunkat is semmibe vevő eszmék törnek előre, ellentmondást nem tűrően lépnek fel, tönkreteszik azt, aki mást merészel gondolni arról, amiről ők nagyon határozottan gondolkodnak valamit, amit – ha még létezik ez a fogalom – normális emberek gyakran őrültségnek is tarthatnak

- mondta el az énekes a vlogjában, és egy példát is hozott a szerinte egyre inkább orwelli világra:

Hogy egy példát mondjak, hogy kell-e gyerekeknek nemváltó műtétet engedélyezni, akárcsak az egyik szülő beleegyezésével, vagy akár mindkét szülő beleegyezésével is, de Amerikában már egy szülő beleegyezésével is lehet. Tehát orwellibb a helyzet most, mint korábban volt. És ezért van az, hogy némely dalok, nem azt mondom, hogy mindegyik, de jópár közülük talán aktuálisabbnak tűnhet. Ezt általában a világhelyzetre értem, mielőtt félreértés lenne.