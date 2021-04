Tovább tetőzik a Fekete Dávid botrány

Fekete Dávid egyre szorultabb helyzetbe kerül miután egyre több károsult jelentkezik – írja a Blikk.hu.



Az egyik károsult nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyen Dávid mindent bevall és degradálja azokat az embereket, akik akár az egész házukat, vagyonukat elvesztették miatta.

a legnagyobb hülye, aki feljelent, mert abból nem lesz pénze. Oké, ha azt akarja, hogy én börtönbe menjek, akkor jó megyek börtönbe. És?

Mint kiderült, sajnálatos módon több olyan ember is van, aki hatalmas anyagi károkkal távozott. A károsultak mégsem adják fel, foggal körömmel harcolnak jogaikért és az eltűnt pénzükért. Az egyik károsult a Tények Plusz műsorában mutatott be egy hangfelvételt, amelyen a férfi tisztán bevallja sajátos nézőpontját.

Fekete Dávid elmondása alapján inkább börtönbe vonulna, és leülné a büntetését, minthogy visszafizesse az összegeket. Továbbá állítása szerint, ha kiszabadul, ugyanúgy meglesz a pénze.

Egy másik károsult, aki jó kapcsolatot ápol Dávid anyukájával, elmondta, hogy még az asszonyt is ellehetetlenítette. Bár az édesanya nem értett egyet korábban azzal az állítással, hogy a fia kizsigerelte volna anyagilag, de a károsult ezt cáfolta. Elmondása szerint Dávid biztosított édesanyjának átmenetileg egy lakást, de az asszony 50 millió forintot és egy lakást is elveszített Dávid miatt, ráadásul két hitelt is felvett a nevére, amiket a nyugdíjából fizet.

