Beszólt Putyinnak: már Orosz nyomozók vizsgálják az Eurovízión induló dal szövegét

Sokan azzal érvelnek, hogy egy tádzsik ne énekeljen az orosz nőkről.

Első látásra abszurdnak tűnik, ám a hír igaz. Az orosz Nyomozó Hatóság feljelentés alapján azt vizsgálja, hogy esetleg jogot sért-e az Eurovíziós Dalfesztiválon az országot képviselő rapper, „Manizha” dalának a szövege – írja a Magyar Hang.

Az állami egyes csatornán zajlott show közönsége ugyanis győztesnek választotta a dalt. Az azért ennek ellenére sokakat meglepett, hogy Oroszország egy feminista tádzsik rappert indít az idén Rotterdamban sorra kerülő Eurovíziós Dalfesztiválon.

S ha ehhez még hozzávesszük, hogy az énekesnő többször kiállt a szexuális kisebbségek jogaiért, és nyíltan bírálta Putyin elnököt, akkor végképp elveszíthetjük a fonalat – jegyzi meg a hetilap.

„Manizha” dalát természetesen felkarolta Putyin ellenzéke. Megint mások szerint a Russian Woman az orosz imázst rombolja, gyűlöletet szít, és aláássa a hagyományos család alapjait. De vannak olyanok is, akik azzal érvelnek, hogy egy tádzsik ne énekeljen az orosz nőkről.

Tiltakozott a dal indítása ellen az Orosz Ortodox Nők Uniója, a Birodalom Örökösei nevű szervezet és a veteránok egyik portálja is. S mivel feljelentés is született az ügyben, tanulmányozza a dal szövegét a Nyomozó Hatóság is.

