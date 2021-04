Mi történt? Tóth Verát letiltatták követői a Facebookon

Tóth Vera arra szerette volna felhívni rajongói figyelmét, hogy az oltás utáni óvatosnak kell lenni, ennek ellenére sokan jelentették az énekesnő videóját – írja a Blikk.hu.



Fotó:TV2

Az aranytorkú énekesnő, a tegnapi nap folyamán a Facebook-oldalán indított egy élő adást, ahol a koronavírus ellen nemrégiben megkapott oltásáról, illetve koronavírusos megbetegedéséről mesélt, az egyébként tájékoztató jellegű, figyelemfelhívó bejelentkezés nem várt véget ért.

– kezdte Instagram-bejegyzését az énekesnő.

Pedig csak azt szerettem volna elmondani, hogy az oltás után is nagyon vigyázzatok magatokra, hiszen az immunrendszernek idő kell, hogy működésbe lépjen. El szerettem volna mondani, hogy én is elkaptam a vírust, de nem is voltak illúzióim azzal kapcsolatban, hogy két nappal a szuri után már védett leszek. Utána is hordani kell a maszkot, lehetőleg otthon maradni, vigyázni. Ezért jelentkeztem be, de több ember tagadja a betegséget, mint gondoltam. Ezzel a kommentfolyamban szembesültem. Aggasztó az emberi agresszió és frusztráltság, az, hogy azt feltételezik rólam, a kormány fizet a posztokért, mert tuti nem is oltottak be, csak reklámoznom kell, mert így gyűjt 'kísérleti nyulakat' a gyógyszeripar. Na, ezen már nem tudtam, hogy sírjak-e vagy nevessek