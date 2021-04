Xantus Barbara is megkapta az oltását – Ilyen vakcina jutott a színésznőnek

A színésznő a Ripostnak beszélt arról, hogy mostanra mindkét védőoltását megkapta.

Fotó: YouTube

A népszerű színésznő a Ripostnak számolt be arról, milyen öröm számára, hogy végre megkapta a koronavírus elleni vakcinákat. Emellett ő is mindenkit arra biztat, hogy vegye fel az oltását, hiszen ez az egyetlen útja, hogy végre túl legyünk a járványon. Azt is elárulta, hogy milyen típusú vakcina jutott neki:

Én Modernát kaptam, és teljesen jól vagyok.

– kezdte Xantus Barbara, majd azt is elmondta, milyen mellékhatásokat tapasztalt.

A második védőoltás után volt egy pici hőemelkedésem, de ez oltás után egy lehetséges mellékhatás. Mindkét oltást megkaptam már, és nagyon örülök neki. Mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy amint lehetősége nyílik rá, sorra kerül, menjen oltakozni.

– nyilatkozta a színésznő.

Forrás: Ripost

