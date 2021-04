Meghan most nem lehet boldog: Harry herceg nem utazik hozzá vissza Amerikába

A hírek szerint a hercegnek már a repülőjegye is megvan, mégis Angliában marad még egy darabig – jelentette a Ripost.

Fotó: MTI/AP/Pool/Victoria Jones

Harry herceg az utóbbi időben nem ápolt túl jó viszonyt a királyi családdal, így most is csak Fülöp herceg temétésére, átmenetileg tért haza Nagy-Britanniába. Úgy volt, hogy a gyászszertartás után vissza is utazik Los Angelesbe a feleségéhez, Meghan Markle-höz, most azonban úgy tűnik, hogy késlelteti az utazást, hogy a királynő mellett lehessen szerdán, annak 95. születésnapján – tudta meg a Ripost.

Sussex hercegének döntése azután került a nyilvánosságra, hogy állítólag két órán keresztül beszélgetett bátyjával, Vilmos herceggel és édesapjával, Károly herceggel. Mint ismert, Fülöp herceg temetéséről Katalin és Vilmos társaságában távozott Harry. A döntésének köszönhetően így a 95 éves Erzsébet királynő mellett lehet annak születésnapján most, hogy először ünnepel szeretett férje nélkül.

A herceg egyébként a windsori Frogmore Cottage-ben szállt meg, ami csupán egy karnyújtásnyira van a királynő jelenlegi tartózkodási helyétől.

A jelenlegi információk szerint a királynő nem fogja megtartani a születésnapját, sőt elszigetelődött családtagjaitól. A sétái során mégis találkozhat Harry herceggel. Ebből is látszik, hogy a sok háborúskodás ellenére Harry és a királynő kapcsolata még mindig erős. Sőt, talán valamiféle békülés is a kezdetét vette, még a testvérpár között is. Sokan remélik, hogy a nyárra teljesen helyére áll a béke a családban.

Forrás: Ripost

