Eddig boldogan kávéztál másnaposságra? Most lehet, hogy újragondolod a dolgot

Egy erősebb este után sokan szeretik kávéval indítani a napot – miután leküldtek pár üveg vizet –, mert azt hiszik, hogy ez egy szuper ellenszer a másnaposságra. A Ripost szerint ez azonban nem teljesen így van, sőt...

Sok helyen lehet hallani, hogy a kávé segít a macskajajon, mi több, néhányan akkor is kávéval kísérleteznek, ha egy kicsit becsíptek, és szeretnék enyhíteni az alkohol hatását. A Ripost cikke szerint ez azonban közel sem így van: a forró kávé még ronthat is az állapotodon.

Egy egereken végzett amerikai kísérlet most tudományosan is igazolta, hogy mindenki kedvenc keserű itala nem segít, ha szeretnél egy kicsit kijózanodni. Mindössze annyit tesz, hogy elhiteti a fogyasztóval: visszatértek az érzékei. Pedig csak annyi történik, hogy még nehezebben érzékeli, hogy az alkohol befolyása alatt áll, mert kicsit éberebbnek érzi magát. Ám a reflexei ettől még ugyanolyan rosszak, még akkor is, ha átmenetileg ezt nem így érzékeli. Vagyis lehet, hogy nem érzed olyan rosszul magad, de ez akár veszélyes is lehet: nem szabad az alkohol adta bátorságodra hallgatni!

Az alkohol és a koffein ugyanúgy hatott az egerekre, ahogy általában az emberekre szokott: az alkohol megnyugtatta az állatokat, a reflexeik azonban romlottak a kellemetlenségek kivédése során. Ha csak koffeint kapott az egér, akkor éberebb és feszültebb lett, a teljesítménye viszont javult. A két anyag együtt pedig megnyugtatta az állatot, és ugyan valamelyest növelte az éberségét, ám a teljesítménye ugyanolyan rossz maradt, mint az alkoholos befolyásoltság alatt. Az egereknek adott koffeinmennyiség akkor volt, mint ha egy átlagos testsúlyú ember 8 csésze kávét ivott volna meg egy kis italozás után.

Emellett arra is rámutattak, hogy a másnaposság megelőzésére sem való a kávé. Sőt, mivel az alkoholhoz hasonlóan kiszárítja a szervezetet, még fokozhatja is a kellemetlen tüneteket. Ha szeretnéd megelőzni a másnaposságot, érdemes már azelőtt gondolnod erre, hogy innál. Persze elsősorban úgy, hogy mértékkel iszol, de az is fontos, hogy ne igyál üres gyomorra, hiszen az étel képes elnyújtani az alkohol hatását. A legjobb, ha a kevés szeszes italt már a parti közben sok vízzel kíséred, hogy ne tudja kifejteni a szárító hatását. Másnap is fogyassz a szokottnál is több vizet, hogy hidratáld a szervezetedet.

