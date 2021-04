A Mónika show műsorvezetője is megkapta az oltását – Majd beszólt az oltáselleneseknek

Erdélyi Mónika is megkapta az oltását, és ezt Instagram-sztoriban, valamint Facebook-posztban közölte a követőivel.

Fotó: Erdélyi Mónika/Facebook

A Mónika show egykori műsorvezetője közzétett egy fotót a közösségi oldalain, amelyen egy orvos – feltehetően az, aki beoltotta – mellett áll, és az oltási igazolását tartja a kezében. Azt nem részletezte, hogy milyen vakcina jutott neki, pedig egy egész szöveget írt a képhez. Így hangzik:

Oltás kipipálva! Mindenki vegye fel az oltást, az leghatékonyabb módja védekezésnek! Ha valaki most elkezd rugózni azon, hogy az oltás rossz és kerülendő, csak akkor nem törlöm a kommentjét, ha ideírja azt is, ha nem az oltás, akkor mi a megoldás a Covid ellen. Postafordultával küldjük a Nobel díjat is!