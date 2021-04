Kiss Orsi „Kisó” és egykori műsorvezetőtársa, Kovács Áron a Blikknek nyilatkozott, amely során arra is fény derült, miért tiltották le a férfit a köztévé képernyőjéről.

Kisó és Kovács Áron most egy közöt rádióműsoron dolgoznak. Legutóbbi felvételük során a Blikk.hu munkatársai is jelen voltak, akik így több belsős poénnak és kínos bakinak is a tanúi lehettek.

Áron például elmesélte az egyik legkínosabb bakiját: egyszer véletlenül kiszaladt a száján a Sugarloaf zenekarról beszélve, hogy „Sugarlo..sz”. Ahogyan ő mondta:

Elröppent a [email protected], és onnantól kezdve szétesett az adás teljesen.

Orsi és Áron 17 éve dolgoznak együtt, ez az időszak elegendő volt arra, hogy szinte egymás rezdüléséből is kitalálják, mit gondol a másik.

Nem tűnt annyinak, inkább 30-nak éreztem.

– poénkodik az Észbontók házigazdája. Persze komolyabb téma is szóba került:

Pontosan tudjuk, hogy számíthatunk egymásra. Ha gond van, baj van, tudom hívni őt, és ez fordítva is így van.

– mondja Kisó a felvételen.

A páros tagjai tavaly nyáron köszöntek el a SzerencseSzombattól. Majd 10 éven keresztül dolgoztak együtt a lottóshowban, bár Áron majdnem kigolyózta magát a fent említett szerencsétlen elszólásával.

Másfél hónapig lekerültem a képernyőről, egy percig nem vitatkozom rajta. Bent volt a Sugarloaf zenekar és konferálnom kellett az ő produkciójukat és egy rögtönzött Zenebutik paródiát szerettem volna csinálni, “Sugarlóaf”-ot szerettem volna mondani, hogy direkt elrontom a nevüket, és ebből az lett, hogy nézzük meg milyen jó lesz a “Sugarló[email protected]”. Kimondtam, egy pillanatra megállt a kés a levegőben, ez egy testen kívüli élmény volt.

Áron végül őszintén elnézést kért bakija miatt , így megúszta a 6 hét letiltással.

