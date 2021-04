Hogyan kell viselni a férfi kockás inget?

A kockás ing olyan örökzöld ruhadarab a férfiak számára, mint a farmering. Lehet, hogy időnként eltűnik a palettáról, de mindig visszatér egy kicsit másabb, megújult formában. Olyan változatban és formában, hogy az maximálisan megfeleljen az aktuális trendnek.

Sok férfi kedveli a kockás inget, de a viselésével néha még mindig vannak gondok. Nem mindegy, hogyan is viseljünk. Mutatunk is néhány tippet, hogy könnyebb legyen az öltözködés.

Fotó: 123rf.com

Kis kockás, nagy kockás. Rövid és hosszú ujjú. Mikor viseld?

A kockás ingek közül is széles a választék. A kínálatban megtalálhatod a nagyobb kockás és az apróbb kockás darabokat. Mikor, melyiket viseld? Egyszerű a válasz. Az apró mintás tökéletesen megfelel egy-egy ünnepi alkalomra, míg a nagyobb kockás inget a hétköznapokon, vagy laza alkalmakkor hordd.

A kockás ingek között találhatsz rövid és hosszú ujjú változatot, sőt még ujjatlan változatok is megtalálhatók a kínálatban. A rövid ujjú tökéletes választás a meleg, nyári napokon, míg egy kockás flaneling remek döntés, ha nincs odakint túl hideg, de azért szükség van valamilyen melegebb ruhadarabra. Az ujjatlan ing is népszerű a vagányabb, minden szabályra fittyet hányó férfiak körében.

Hogyan válassz az óriási kínálatból?

A kockás ing, a 2021-es szezon egyik legmenőbb ruhadarabja. Ha tudod, hogyan kell viselni és hogyan válassz a kínálatból, egy nagyon sokoldalú ruhadarabot illeszthetsz be az öltözködésedbe, a mindennapjaidba.

Ha szereted a kifinomult stílust és az elegáns öltözködés híve vagy, akkor mindenképpen a testre simuló, akár kicsit karcsúsított stílusú ingek közül válogass. Az alkalmibb viseletet teszik lehetővé az apróbb kockás ingek, mint amilyen a hosszú ujjú, fekete kockás férfiing – Bolf 8808 –, amely nem csak alakra szabott, de rendkívül kényelmes is. A karcsúsított inget nem csak zakóval, hanem farmerrel, és akár rövidnadrággal is viselheted. Egy ilyen inggel felvehetsz egy színben passzoló mellényt, és egy elegánsabb nadrágot is.

Ha a lazább és vagányabb öltözéket preferálod, akkor a nagyobb kockás ingek közül válogass. Ebben az esetben nem alapvető kritérium a karcsúsított fazon, sőt egy-két számmal választhatsz nagyobb méretet is. A barna kockás – Bolf 5816-A – nagyon mutatós és valami pluszt adhat hozzá a megjelenésedhez. Ha szereted a laza stílust, akkor hordd farmerral, de pulóverrel, kapucnis pulóverrel és motoros dzsekivel is párosíthatod.

Milyen vastagságú mellett dönts?

A kockás ing is készülhet különböző anyagokból és eltérő vastagságban kerülnek a piacra. Elsősorban az időjárás határozza meg, hogy a jó nedvszívó képességű pamut, vagy a meleget biztosító flanel inget választjuk. Ha a Bolf kínálatában szemezgetsz, akkor mind a kétféle inget megtalálod. Nyáron remek választás lehet egy rövid ujjú, nagyrészt pamutból készült ing, mint amilyen a Bolf – 6522 égszínkék slim fit kockás inge, amely remek összhangot alkot farmerral, chinóval, rövidnadrággal, sőt még kardigánnal is.

Ha szereted a klasszikus stílust, de nem szeretnél lemondani a kordbársonyról vagy a farmernadrágról, akkor a Bolf 801-es hosszú ujjú, fekete kockás flanelingje lehet a legjobb választás. Igaz, hogy az ing slim fit kialakítású és zakóval és hordhatod, viszont farmerral és bőrdzsekivel kombinálva igazi vadóc, rockos kinézeted lehet.

Milyen színűt válassz?

Voltaképpen a stílusod határozza meg alapjaiban, hogy milyen színt hordasz. A Bolf kínálatban mindenki megtalálja a számítását, mivel az egyszerűséget, a klasszikus stílust kedvelők a sötétebb, „hagyományosabb” színek közül is válogathatnak, mint például fekete, barna vagy kék. De azok is megtalálják a számításaikat, akik a trendi színeket kedvelik, mint az égszínkék, a piros, a camel, vagy a zöld.