Titkos forrás: így talált egymásra Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea

A szerda esti falrengető bejelentés után újabb részletek láttak napvilágot a közelgő házasságkötés latin-amerikai szappanoperák hangulatára emlékeztető szerelmi előzményeinek részleteiről.

Fotó: hot!

Szerdán reggel a Mészáros-Várkonyi love story legfontosabb forrása hot! magazin, amely a kormánypárthoz közel állónak tekintett KESMA sajtóholding nyomtatott bulvárkiadványa. A hot!-ot kiadó Mediaworks nevű céget annak idején Mészáros Lőrinc ajándékozta oda a KESMA-nak.

A hírt a hot! promóciója keretében szerdán hozták nyilvánosságra, erről itt írtunk. Érdekesség, hogy a hot! címlapjára

noha a bulvár szabályai szerint ilyen sztorik esetében majdhogynem kötelező címlapon megjelentetni a pár mindkét tagjának képét.

A lapnak ezen túlmenően egy, a pároshoz közeli forrás árult el információkat, aki többek között elmondta, a környezetükben egyáltalán nem tabu Andrea és az egykori gázszerelő-oligarcha kapcsolata – idézi a Blikk, a Ringier-Alex Springer bulvárlapja a hot! magazint.

Várkonyi egy a neve elhallgatását kérő kollégája arról is beszélt, hogy a páros a munkából kifolyólag már régóta ismeri egymást, de sokáig csak látásból tudták a másikról, hogy ki kicsoda.

A hot! magazinnak nyilatkozó informátor úgy fogalmazott, az első lépést az üzletember tette meg, akivel mondhatni a legjobbkor találkoztak.

"Mindketten túl vannak egy váláson, van gyerek itt is, ott is – hamar megvolt köztük az összhang. Árad belőlük a harmónia és az, hogy mennyire szeretik egymást. Így nem is csodálkoztunk, amikor kiderült, hogy Lőrinc megkérte Andi kezét, s hogy összeházasodnak"