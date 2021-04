Kiosztották a Fonogram-díjakat – ők a nyertesek

Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (Mahasz) által rendezett eseményen 12+1 hazai és 6 külföldi kategóriában adták át a szakmai zsűri által odaítélt 2021-as Fonogram-díjakat.



Kép:Pixabay

Idén a koronavírus-járvány miatt a tavalyihoz hasonlóan virtuálisan.

Íme, a díjazottak:

1. az év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele

2. az év külföldi klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele

BRUCE SPRINGSTEEN – Letter To You (Sony Music)

3. az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele

4. az év külföldi modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele

5. az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele

6. az év külföldi alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele

7. az év hazai elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele

VIKTORIA METZKER – The Rhythm Of The Night (Elephant House)

8. az év külföldi elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele

PURPLE DISCO MACHINE – Hypnotized (& Sophie and the Giants) / Exotica / In My Arms / Emotion EP (Sony Music)