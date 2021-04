Blikk: Majka szívesen lett volna az X-Faktorban mentor

De ez nem jött össze.

A Blikk cikke szerint Majkának kész terveinek voltak arra, hogy mit csinálna az RTL Klubnál, ám mivel ott nem kecsegtették semmi jóval, így maradt a TV2-nél. A lap értesülése szerint Majka szívesen lett volna az X-Faktor 10., jubileumi évadában mentor, de egy másik népszerű műsor is passzolt volna hozzá (a lap információi szerint ez az Álarcos énekes lett volna).

Fotó: YouTube/TV2

A Blikk emlékeztetett arra, hogy tavaly Majka azt nyilatkozta, kezd belefáradni a tévézésbe, ezért saját YouTube-csatornát is indított.

A lap szerint ennek ellenére pár hónapja először ismerősökön keresztül, majd szeméyesen is üzent Kolosi Péternek, az RTL Klub programigazgatójának, hogy szívesen menne hozzájuk. Kolosi erről a következőket nyilatkozta a Blikknek:

Mielőtt lejár Majka TV2-s szerződése, valamilyen módon mindig meg szokta keresni az RTL Magyarországot. Most februárban először közös ismerősökkel, nem is eggyel „üzente meg”, hogy tavasztól „szabad”, majd ő maga is megkeresett.

Már akkor jeleztem, ne számítson semmilyen ajánlatra, de persze, szívesen beszélgetek vele, hiszen régen ismerjük egymást, és ha szeretne valamit, mondja nyugodtan.

Ezek után találkoztunk is, elmondta, hogy váltani akar, sőt konkrét elképzelései voltak, mely műsorainkban szerepelne. Február 13-án még írásban is részletezte, mik lennének fontosak neki egy megállapodásban. Gondolkoztunk néhány napot, majd visszahívtam, és megmondtam neki, hogy nem látjuk jelenleg a helyét sehol az RTL Magyarország csatornáin, de ha gondolja, ne köteleződjön el túl hosszú időre a TV2-nél, és majd beszéljünk egy év múlva. „Akkor most kikosaraztál” – mondta. – Nem cáfoltam.