A Bíró Ica névre keresztelt alkotás pedig hosszú évekig porosodott egy kis fáskamrában, ahonnan 2019-ben, kilakoltatásakor szállíttatta el az énekesnő.

Bíró Ica már régebben is szerette volna eladni, de hosszú évekig nem lehetett hallani a szoborról. A napokban azonban feltűnt a Kieselbach Galéria honlapján, ahol nemcsak kiállították a műtárgyat, hanem eladásra is kínálják, ami nagy segítség lenne most számára.

A Blikk megtudta, hogy a Kossuth-díjas szobrászművész alkotása nem kevesebb mint 7,8 millió forintot ér. Az újság megkereste Bíró Icát, aki így beszélt a szoborról:

"Szerintem abszolút megér ennyit az életnagyságú szobor: egyrészt egy nagyon elismert művész készítette, másfelől szép alkotás lett. Szerintem az én akkori külsőm, a testem megér ennyi pénzt. Egyébként nem tudtam, mennyit állapított meg a galéria, nem értek a művészethez, de bízom bennük, ők értenek hozzá, jól végzik a munkájukat. Én bizományba adtam a szobrot, tehát előre megállapodtunk egy fix összegben, és ha sikerül eladni, akkor kapom meg a részemet"

– mondta a lapnak Bíró Ica.

Forrás: Blikk