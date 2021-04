Vujity Tvrtko fia Guiness-rekorder lett Hawaii szigetén, 39 órán keresztül videójátékozott

A műsorvezető fia a hét végén Guinness-rekorder lett, 39 órán és 36 percen keresztül játszott a World of Warcraft nevű számítógépes játékkal.

Fotó: Instagram

A kísérlet célja jó szándékú volt: az akcióval gyermekkórházakat segítettek.

"Nyolc-kilenc éve játszom ezt a játékot, és egy ideje online közvetítéseket is csinálok. Ilyenkor mindig lehet adományozni az oldalon. Mivel eddig az összes olyan átadón ott voltam, amikor apukám gyerekkórházaknak adományozott könyvtárakat, most is erre az ügyre szerettem volna felhívni a figyelmet"