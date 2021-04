Divatos és kényelmes cipők gyerekeknek

A kisgyerekes szülők számára többnyire kardinális kérdés, hogy milyen lábbelit visel a gyermekük. Ez persze nem véletlen, hiszen a megfelelő cipő kulcsfontosságú a láb és a gerinc fejlődése szempontjából. (x)

A rossz minőségű cipőkkel nagyon el lehet ezt rontani, és súlyos károkat okozhatunk, amik leginkább hosszú évek múlva jelentkeznek hátfájás, nyakfájás, lábfájás formájában. De vajon milyen a jó gyerekcipő?

Nincs igazán egyetértés

Csak hogy még nehezebb legyen a szülők dolga, még az ortopéd orvosok között sincs igazán egyetértés azzal kapcsolatosan, hogy milyen cipőt kellene hordaniuk a piciknek. Van olyan orvos, aki „ártani nem fog” alapon minden picinek supinált cipőt írna elő, más azonban csak indokolt esetben, és csak 2 éves kor felett. Nehéz ilyenkor okosnak lenni, de egy jó minőségű cipővel bizonyára nem nyúlunk mellé akkor sem, ha még nincs orvosi javaslatunk.

Lényeges, hogy ha úgy véljük, hogy valami nem stimmel a gyerkőc lábtartásával, esetleg járásával, ne akarjuk a saját szakállunkra korrigálni speciális cipőkkel, hanem mindig orvosi vélemény alapján döntsünk. Amennyiben ilyen problémánk nincs, egy minőségi gyerek cipő jó választás lehet.

De milyen is a jó gyerekcipő?

A jó gyerekcipőnek alapvetően két ismérve van: tartja a bokát, illetve rugalmas a talpa. Ez a két feltétel egyszerűnek tűnik, valójában azonban többféleképpen értelmezhető, ezért nem annyira könnyű betartani.

A boka tartását például sokan úgy értelmezik, hogy a cipő szárának feltétlenül fednie kell a bokát. Nos, ez őszi és téli lábbelik esetében még nem is gond, de tavasszal és nyáron, amikor nagyon meleg van, akkor a kicsik számára is meglehetősen kényelmetlen egy ilyen cipő viselése. Szerencsére azonban ez tévhit. A boka tartása nem csak akkor valósulhat meg, ha a cipő fedi a bokát: a boka alá érő fazonok is megfelelnek ennek a feltételnek.

A rugalmas talp azért nehéz kérdés, mert a túl puha sem jó! Sokan gondolják, hogy minél puhább, annál jobb, hiszen annál rugalmasabb, de nem igazán kényelmes a gyerkőcnek, ha a talaj minden egyenetlenségét érzi a talpán. Legyen hajlékony a cipő talpa, de annyira azért kemény, hogy védje és legfőképpen támassza rendesen a lábat!

És persze a design

Nyilvánvalóan a gyerekcipők esetében is törekszünk arra, hogy jól mutassanak a gyerkőc lábán, illetve passzoljon a ruháihoz. Szerencsére ez nem egy nagy kihívás, hiszen millióféle színű és mintájú lábbeli érhető el, amik közül lehet válogatni.

Fontos ugyanakkor, hogy az elsődleges szempont mindig az legyen, hogy az adott cipő szerkezete mennyire felel meg a gyermek lábának, mennyire minőségi. Ha megvan a minden szempontból ideális fazon, elkezdhetünk a design alapján is válogatni.

Fiús és lányos példányok egyaránt rendelkezésre állnak, klasszikus autós, egyszarvús, kisállatos, szívecskés, csillagos, bármilyen mintával. Ami ennél egy kicsit több figyelmet igényel, az a fűző, illetve tépőzár: fűzős cipőt nagyobb gyereknek érdemes választani, aki már maga is be tudja kötni. A kisebbek a tépőzárral könnyebben boldogulnak, így nekik ezt célszerű választani.

Márkázott tartalom