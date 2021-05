Tóth Gabi, Csonka András, Sáfrány Emese és mások – így köszöntötték édesanyjukat a sztárok

Megható sorok is születtek anyák napja alkalmából.

A Blikk készített gyűjtést anyák napja apropójából, hogy a hazai sztárok miképp köszöntötték fel édesanyjukat.

Fotó: Facebook/Tóth Gabi

Tóth Gabi egy kislányáról készült fotóval és a következő üzenettel készült:

Dér Heni egy anyjával közös fotót osztott meg az Instagramon, a következő gondolatokkal:

Drága Édesanyám!!! Amikor azt gondolnánk, mi újat tudunk írni a következő évben köszöntés gyanánt, gyorsan rájövök, hogy kifogyhatatlanok a sorok..

Nem csak az egyetlen anyukám vagy, aki felnevelt és önzetlenül szeretett, de az az ember is, aki szavak nélkül is érti gondolataimat... Valóban egy láthatatlan örök kapocs van közöttünk, s lesz is, amíg világ a világ...

Nagyon köszönöm neked az értékrendedet, egymás elfogadását, a humorodat és az őszinteségedet... Ezt mind tőled kaptam... Köszönöm a bátorságodat, enélkül nem biztos hogy végig tudtam volna csinálni... Köszönöm a mosolyodat, hogy megtanítottál a legelkeserítőbb helyzetben is mosolyogni... és köszönöm, hogy te lehetsz az egyik szupernagyija a kisfiamnak!!!

Igyekszem mindazt amit kaptam tőled megfelelően továbbadni...

Boldog Anyák Napját Minden Édesanyának/Nagymamának!! Anyukám, nagyon szeretlek!!