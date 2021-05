A börtön rácsai által elválasztott családok életét bemutató, Visky Ábel által rendezett Mesék a zárkából című alkotás tekinthető meg online, a Filmio streaming szolgáltatás internetes felületén csütörtöktől – közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI) csütörtökön az MTI-vel.

A magyar-horvát-angol koprodukcióban készült, Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programjában létrejött produkció világszerte élvonalbeli nemzetközi fesztiválokon szerepelt és a legjobb magyar film díjával tüntette ki nemrég a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF) zsűrije – olvasható a közleményben.

Mint írják, Visky Ábel első egész estés alkotásával korábban olyan nemzetközi fesztiválokra kapott meghívást, mint Észak-Amerika legjelentősebb dokufesztiválja, a HotDocs, a Biarritz-i FIPADOC és a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál, műsorra tűzték továbbá Argentína és Görögország rangos seregszemléi is. Márciusban a BIDF szakmai zsűrijétől elnyerte a fődíjat a magyar filmek versenyében, különdíjban is részesült és érdeklődve fogadták a kritikusok is.

A dokumentumfilmben a büntetésüket töltő apák meséket írnak, amelyek alapján mesefilmek készülnek, saját maguk és otthon levő gyerekeik főszereplésével. A mesék filmekké válnak, a rabok, a gyerekek és a többi várakozó családtag főszereplésével. A családtagok a ritka telefonhívások és az alkalmi beszélők segítségével készülnek arra a napra, amikor együtt, közösen alkothatnak valamit. A látványos díszleteket, jelmezeket és animációt is szabadon alkalmazó filmek készítése közben feltárul a szétszakított családok párhuzamosan futó, fájó és felemelő pillanatokkal teli élete – idézi a kommüniké az alkotók írását a Mesék a zárkából című film szinopszisából.

Bővebb információk az alkotásról www.filmio.hu weboldalon találhatók – áll az összegzésben.