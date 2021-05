Fekete Dávid botrány: elszeparálták a börtönben

Pár napja hivatalossá vált, hogy az ex-megasztáros Fekete Dávidra börtön vár.Most az is kiderült, egy személyes zárkát kap.



Nehéz idők várnak az énekesre, aki a börtönben töltött első napjaiban alig hall majd emberi szót – írja a Bors.hu.

A jelenleg hatályos rendelkezések szerint ugyanis elszeparáltan tölti majd az idejét, a többi rabbal nem találkozhat.

A közszereplő ellen, több, mint 100 millió forintos csalás ügyében nyomoz a rendőrség, miután több egykori ismerőse is feljelentette őt.

Fekete Dávidot hétfőn délelőtt vette őrizetbe a rendőrség, a tárgyalására csütörtökig kellett várni, ahol elrendelték a letartóztatását. A Bors úgy tudja,

A helyzete az információk szerint egy cseppet sem lesz könnyebb az elkövetkezendő időszakban, mivel a hatályos jogszabályoknak megfelelően a napjaiból legalább 23 órát egyedül tölt majd egy egyszemélyes zárkában.

Az intézetekbe újonnan befogadott fogvatartottak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően közegészségügyi és járványügyi vizsgálaton esnek át, közösségbe helyezésük kizárólag 14 nap elkülönítést követően történik meg.

úgy gondolom, hogy talán nem is baj, ha most egy kicsit padlóra kerül. számot kell adnia azokért a cselekményekért, amiket elkövetett, és itt nem csak a jogi, hanem az emberi oldalról is beszélek. csúnyán elbánt a feleségével, a gyerekei jövőjével és azokkal az emberekkel is, akik bíztak benne, akik a barátjuknak hitték.