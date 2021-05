A csinos énekesnő első babájának a napokban kellett volna megszületnie, de egyelőre még várat magára a kisfiú.

Dér Heni vasárnap a budai várból jelentkezett be, sokat lépcsőzött, sétált, és egy kommentelőnek azt is elárulta, hogy a természetes szülésbeindító módszerek közül már a szeretkezéssel is próbálkoztak a férjével, de hiába, a szülés csak nem indult még be, pedig már ideje lenne.

Már annyi tippet kaptunk, milyen természetes módszerek vannak a szülés beindítására, mi nem győzzük sorra venni őket. Nem siettetni szeretnénk a kisfiunkat (már késik), csak szeretnénk elkerülni a mesterséges indítást. Ezért ma fellépcsőztünk a várba, hátha. Amennyire kis sunyi, szerintem jót fog ezután is a pocakban pihenni. Most tonikot iszom, és igen, már a többi is megvolt

- írta az énekesnő Instagram oldalán.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Dér Heni (@heni_der_official) által megosztott bejegyzés

Forrás: Origo.hu