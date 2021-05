Hiába okozott balesetet Vitray Tamás, megtarthatta a jogosítványát

Méltányossági kérelmet írt, amit elfogadott a hatóság. Pénzbírságot így is fizetnie kell.

A Blikk cikke szerint a 88 éves tévés még idén februárban okozott balesetet Budapesten, a napokban ugyanakkor kézhez kapta a végzést az ügyről.

Vitray Tamás Kossuth-díjas újságíró, főszerkesztő, riporter, kiváló művész gödi otthonában 2017. október 31-én, közelgő 85. születésnapja előtt.

Fotó, címlapkép: MTI/Czimbal Gyula

A cikk szerint Vitraynak pénzbüntetést kell fizetnie, és bár első fokon a járművezetéstől is eltiltották volna, emiatt méltányossági kérelmet írt, amelyet végül elfogadtak.

Első körben a pénzbüntetés mellett negyedévre bevonták volna a jogosítványomat. Szerettem volna, ha ezt elengedik, mert nem vezetéstechnikai hiba történt, hanem figyelmetlenség. A vírusra való tekintettel azonban most nincsenek személyes meghallgatások, ezért egy kézzel írt indoklásban kellett megfogalmaznom, hogy kérem, a vezetéstől való eltiltástól tekintsenek el, mert egyedül élek, magamról gondoskodom, és a legfontosabb helyekre, ahová el kell jutnom, csak többszöri átszállással tudnék tömegközlekedni

- mondta el a lapnak a tévés.

Vitray a pénzbüntetés mértékét nem árulta el a Blikknek, egy lapnak nyilatkozó ügyvéd szerint ez akár hat számjegyű is lehet.

Vitray Tamás jelenleg kölcsönautóval közlekedik, de azon van, hogy új autót tudjon venni, ugyanis az előző a balesetben totálkáros lett.

- mondta el a lapnak a tévés, aki korábban arról beszélt: ha érzi, hogy romlanak a vezetési képességei a kora miatt, akkor nem ül többet a volán mögé, mert azzal másokat is veszélyeztetne.

Vitray hálás a hatóságnak, hogy nem tiltották el a vezetéstől végül. A baleset egyik nem várt hatása pedig az lett, hogy az angol tudását is felfrissítette.

Az elméleti tudásom megvan, csak a beszéd gyakorlása hiányzott, amit szerettem volna felfrissíteni. Épp az RTL Klubból jöttem hazafelé taxival úgy két hónapja, amikor hallottam, hogy a taxis kitűnő angolsággal telefonál. Meg is kérdeztem tőle, minek köszönhetően beszél ilyen tökéletesen, mire kiderült, hogy Kanadában élt, és angol beszédgyakorlással is foglalkozik. Azóta heti egyszer jár hozzám, és amellett, hogy sokat fejlődött az angolom, haverok is lettünk