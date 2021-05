Hoppá: Vége Tóth Andi nehéz időszakának – megtalálta tökéletes társát

Amikor a tehetségkutatóban részt vett, még csak 15 éves volt, az elmúlt 7 évben pedig eléggé maga alá temette az élet saját bevallása szerint.



Kép:YouTube

A 22 éves énekesnő a Mokkában adott interjúban elmondta, az emberek általában a pénzt és a csillogást látják egy híres ember esetében, abba pedig nem gondolnak bele, hogy vannak nekik is nehezebb időszakaik.

– mondta a Mokkában Tóth Andi.

Tóth Andi meglepő őszinteséggel vallotta be, hogy 22 évesen ki tudja jelenteni, nem boldog.

Eddig sem voltam jól, csak eddig másra gondoltam. Most is másra koncentrálok, ettől függetlenül tudom, hogy nem vagyok ott érzelmileg, ahol szeretnék tartani. Kicsit fekete báránynak is éreztem mindig magam. A gyerekkorom sem volt a legstabilabb, aztán feljöttem ide és cibáltak, tengtem-lengtem és próbálom megtalálni a helyem a világban