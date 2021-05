Ezért költözött Oszvald Marikához Fodor Zsóka

Meglepő döntést hozott Magdi anyust alakító színésznő.

A Barátok közt egykori Magdi anyusa kétszemélyes színdarabot próbál a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznővel, és mivel a darab rengeteg párbeszédet tartalmaz, a két művésznő úgy döntött, a sikeres munka érdekében összeköltöznek.

Fodor Zsóka a Metropolnak mesélt erről.

"Nem könnyű, hiszen nyolcvan oldalnyi szöveget kell megtanulnom, ráadásul Marika több darabban is próbál, éppen ezért remek megoldást találtunk ki. Leköltöztem Marikához, most is itt vagyok nála. Naponta több órát próbálunk, mert heteken belül itt a bemutató”