Zámbó Krisztián szörnyű titkot árult el apja halálával kapcsolatban – sokáig hibáztatta magát, többet nem volt képes a szobájában aludni

Évtizedekig élt együtt egy kínzó gondolattal és ostorozta magát a rajongók által csak Királyként becézett énekes legidősebb gyermeke, Krisztián – írja a Blikk.hu.



Krisztián szobájában történt a végzetes és máig érthetetlen fegyverbaleset 2001 januárjában. Senki sem hibáztatta az akkor 20 éves fiút, Krisztiánt mégis rémálmok gyötörték éveken át, egy ideig alkohollal és altatókkal próbálta tompítani fájdalmát, végül a család segítette át a bűntudaton.

- lebbentette fel a fátylat szörnyű titkáról a sírással küszködve Zámbó Krisztián a Life TV-n adásban.

A Blikknek Krisztián elmesélte, soha többet nem volt képes a szobájában aludni, annyira megviselte a végzetes balesetnél helyszínelő rendőrök látványa.

Sokkoló volt az a nap, éppen ezért nem is emlékszem mindenre, alig voltam magamnál. Nem azt mondom, hogy megakadályozhattam volna bármit, de talán máshogy alakul minden, ha én is otthon vagyok. Az én szobámban történt a baleset, bárcsak ott aludtam volna és akkor nem megy be oda...