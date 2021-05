Fürdőzni menne, de nincs védettségi igazolványa? Itt egy alternatíva!

Egyelőre minden budapesti és vidéki fürdőt csak védettségi igazolvánnyal lehet látogatni, a Balaton környéki strandokon viszont anélküli is lehet élvezni a vizet – írja az Index.hu.



Fotó: MTI/Kovács Tamás

Pénteken nyitottak ki Siófok fizetőstrandjai, a pünkösdi hosszú hétvégére, azaz május 22-én, szombattól, pünkösd hétfőig, május 24-ig pedig kinyit a Galerius fürdő is. Ezt követően egyelőre csak péntek, szombat, vasárnap lesz nyitva a fürdő – írja az Index.hu. Az ide látogató nagykorúak viszont csak érvényes védettségi igazolvánnyal léphetnek be. Sőt: kiskorúak – legyenek 17 évesek vagy 10 hónaposak – sem mehetnek be védettségi kártyás nagykorú nélkül.

A strandokra viszont nem kell védettségi igazolás a belépéshez. A Nagystrand ráadásul újdonságokat is tartogat. A kisgyerekeseket kalandpark és vízi ugrálópálya várja, míg a sportolni vágyókat homokos strandröplabdapálya és kültéri fitneszeszközök.

Június 1-én tervezik megnyitni a Nagystrandon a 900 négyzetméteres méretet is meghaladó, Európa legnagyobb vízparti játszóvárát, az óriáskereket pedig már fel is állították. A Nagystrand így a szezonnyitón egyelőre ingyenes. Május 22-től kell majd jegyet váltani a pancsolásra vágyóknak.

Forrás: Index.hu

