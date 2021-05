Járai feleségét egy szállodai szobában masszírozták meg, ezután lett nyitott a házasságuk

Járai Máté a Sláger FM Édeskettes című műsorában tárulkozott ki.

Járai Kírával eleve abban állapodtak meg, hogy házasságukban ez nem lesz tabutéma, mondta el Máté Liptai a műsorvezetőknek, Claudiának és férjének, Pataki Ádámnak. – írta meg a 24.hu.

Fotó: RTL Klub

Járai Máté így emlékezett:

Tulajdonképpen már a kapcsolatunk elején tisztáztuk azt, hogy nem hiszünk a monogámiában. A világ legfontosabb emberei vagyunk egymás számára, bármit megtennénk a másik boldogságáért, nem kérdés, hogy együtt szeretnénk leélni az életünk. Azonban azt gondoljuk, ahhoz, hogy ezt megélhessük szükség van egy bizonyos fajta szabadságra, amelyben a másiknak lehetősége van testi kapcsolódásra mással is. 14 évvel ezelőtt történt, amikor Kírát az egyik szállodában megmasszírozta egy fiú. Később pedig be is jelölte őt a közösségi oldalon, egyértelműek voltak a szándékai. Láttam, hogy ez a fiú nem lesz a férje, ugyanakkor úgy voltam vele, hogy nem foszthatom meg attól, hogy másnak is bálványozott nő legyen, miért ne kaphatná meg mástól is ezt. Én úgy éreztem kutya kötelességem ezt megadni neki. És van, amikor nekem van erre szükségem.