Fény derült Pásztor Erzsi első házasságának titkára!

Janka néni megformálója még a főiskolán ismerte meg első férjét, Jászai Lászlót.

Forrás: Wikipedia/By Takkk – CC BY-SA 4.0

„Nagyon nagy szerelemben voltunk, de ő egy linkóci pali volt, egy igazi bohém. Még a főiskolán házasodtunk össze, de kilenc hónap után el is váltunk. Egyébként szép emlékeket őrzök róla. Bárhol jártunk, ő tolt engem előre, hogy szerepeljek. Kisért zongorán, én pedig énekeltem. Nos, őutána sikerült kifognom a teljes ellentettjét. A második férjem, Holl István legszívesebben bezárt volna engem, hogy főzzek, mossak, takarítsak, amíg ő játszik a színpadon. Ezzel persze megbirkóztam volna, de az alkoholt nem tudtam elfogadni. Mert hát, Janka néni ide, vagy oda, Pásztor Erzsi nem iszik, csak hébe-hóba, akkor is szódával hígítja a pezsgőt, még ha ki is nevet érte” – írja a Ripost.hu

Forrás: Ripost.hu