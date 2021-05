Gyász! Meghalt a Beethoven-filmek sztárja

86 éves volt.

A New York Times írta meg, hogy nyolcvanhat éves korában elhunyt Charles Grodin színész, akit főként a Beethoven című családi vígjátékból ismerhet a nagyközönség, de Robert De Nirooldalán is játszott az Éjszakai rohanás című filmben is. Hetven darab nagyjátékfilmben vállalt szerepet 1954-ben induló filmes karrierje alatt.

A kép jobb szélén Charles Grodin. Fotó: MYCHELE DANIAU / AFP

A lap szerint Grodint otthonában érte a halál, hosszú ideig betegeskedett, csontvelődaganata volt.

Forrás: 24.hu