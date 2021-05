Így néznek ki ma a 80-as évek Tévétornájának ikrei – Fejes Erika és Mara 50 fölött is hódítanak

A híres Tévétorna ikrei, Fejes Erika és Fejes Mara ma már 50 fölött járnak, mindketten családanyák, és még mindig elég bombán néznek ki.



A Fejes-ikrek az 1980-as években a Tévétorna esti kiadásával váltak híressé, majd a ’90-es években is sokat szerepeltek a képernyőn a Zsákbamacska és a Telemázli című műsorok háziasszonyaiként. A gyönyörű, mosolygós lányok hamar belopták magukat a nézők szívébe, ma is sokan és nagy szeretettel emlékeznek rájuk.

Az Femina.hu cikke szerint kislányként versenytornáztak, hatéves koruktól kezdve napi négy-öt órát edzettek, edzőik a Tévétorna alapítói, Müller Kati és Bérczi István voltak. Amikor abbahagyták a versenytornát, az ő javaslatukra kerültek a 15 éves lányok a műsorba, amit mindketten nagy lehetőségnek tartottak.

Emellett együtt dolgoztak Gergely Róberttel egy színdarabban, és több műsorban is táncoltak. Fejes Erika a Varga Miklós Banddel is turnézott, ami a szerelmet is meghozta az életébe. Varga Miklós színész, énekes felesége lett, és 2001 januárjában ikreknek adott életet.

Fejes Mara az akkoriban újságíróként dolgozó és vele interjút készítő Gréczy Zsoltba szeretett bele, aki később politikai pályára lépett. Négy év korkülönbséggel két fiuk született, öt évvel ezelőtt elváltak, de a kapcsolatuk nagyon jó maradt.

