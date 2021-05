Őszintén beszélt Lady Gaga: megerőszakolták, majd terhesen kidobtak az utcán

Lady Gaga a The Me You Can’t See című műsorban mesélte el, milyen traumákon ment keresztül, illetve hogyan dolgozta fel azokat adta hírül a Blikk.hu az ET nyomán.



Az Gaga őszinte részletességgel vallott arról ugyanis, hogy 19 éves korában súlyos szexuális zaklatás áldozatául esett. Bántalmazója pedig nem más volt, mint egy producer, aki a terhes énekesnőt egy utcasarkon dobta ki.

Rájöttem, hogy ugyanazt a fájdalmat érzem, mint akkor, amikor az, aki megerőszakolt, kirakott terhesen egy utcasarkon, a szüleim háza előtt, mert rosszul voltam és hánytam. Mert bántalmazva voltam hónapokig be voltam zárva egy stúdióba

– fogalmazta meg a műsorban Gaga.

A traumával ő is csak akkor tudott igazán szembenézni, amikor teljesen összeomlott, majd kórházba szállították és a pszichiáterrel való beszélgetések során rájött, hogy a fájdalmai nem pusztán fizikaiak.

