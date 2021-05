"Nem csókolgatni kell a halakat, hanem kíméletesen horgászni rájuk!" Megműtöttek egy húszkilós pontyot Siófokon

Hátborzongató, csak erős idegzetűeknek ajánlott fényképeket tett közzé a Facebookon Hermecz Tamás, a siófoki Hidegvölgyi Horgásztó gazdája egy húszkilós ponty műtétjéről.



Kép:Facebook

A halat azért kellett operálni, mert kíméletlenül bántak vele. A cikkben megpróbálunk tanácsokat adni, miként érhetjük el, hogy minél kisebb sérülést okozzunk.

A hallal annyira kíméletlenül bántak, hogy teljesen kettészakadt a szája, és nem maradt más megoldás, mint összevarrni felszívódó orvosi cérnával, négy öltéssel.

Megvannak az eszközeim és nem vagyok lusta sem, hogy bármilyen állaton segítsek, ha megsérül, de most már másodszor fordul elő, hogy egy nagytestű ponty száját kell összevarrnom! Megtenném ezt akkor is, ha egy kisebb halról lenne szó, de ez a hal bőven túllépte a húsz kilót. Csak annyit fűznék a történtekhez, hogy még a prémium kategóriás csalis tasakok sem tartalmazzák a horgászathoz szükséges érzéket! Nem csókolgatni kell a halakat, hanem kíméletesen horgászni rájuk!”

– írta a bejegyzésben, amelyet csak erős idegzetűeknek ajánlunk, mert megrázó fotókat tartalmaz.

Így zajlik a műtét:

A halat érzéstelenítik, fertőtlenítik, vizes törölközővel fogják le, és akkus fúróval, felszívódó orvosi cérnával összevarrják a sebet. A beavatkozás után betadine-os kezelést kap, majd pár óráig vízbe helyezve megfigyelés alatt tartják, és csak azt követően engedik szabadon, ha megbizonyosodtak róla, hogy biztosan képes elúszni.

Erre nincs irodalom, magam kellett megtanuljak mindent, így megtanultam varrni is

– mondta Hermecz Tamás, aki nem először gyógyít állatokat, sőt, rutinja is van, mert korábban vadaspark is működött a területen, és többször kellett ellátnia sérült madarat, őzet, még magáról is szedett le anyajegyet, de a hal azért speciális eset.

Forrás:Pecaverzum.hu

Címlapkép:Facebook