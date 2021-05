Mindenki látott már a tévében valamilyen helyszínelős krimit. Vajon neked is menne? Nos, a MÁV jóvoltából itt a lehetőség: lehet menni helyszínelni. Ez az ütközéspont, egy izgalmas játék, ami megmentheti az életed. Mindenki látott már a tévében valamilyen helyszínelős krimit. Profi nyomozókkal, akik a helyszínen talált nyomokból, csalhatatlan logikával rekonstruálják a bűncselekményeket és azonosítják a tettest. Vajon neked is menne? Nos, a MÁV jóvoltából itt a lehetőség:

lehet menni helyszínelni.

És tényleg! A MÁV idei közlekedésbiztonsági kampánya valami egészen izgalmas ötlettel rukkolt elő. Nem csak tájékoztató kiadványokkal és weboldalakkal szeretnék a fiatalok figyelmét egy fontos problémára irányítani, hanem egy érdekes online helyszínelő játékkal is.

De miről van szó tulajdonképpen?

Magyarországon sajnos évente több tucat halálos baleset történik vasúti átjárókban és az illegális vasúti átkelőhelyeken. Az autóvezetők mellett a fiatalok is a veszélyeztetett csoportba tartoznak, hiszen hajlamosak a mobiljukba feledkezve, a külvilágot kizárva közlekedni, ami a sínek közelében végzetes következményekkel is járhat. Annak érdekében, hogy a hagyományos módon nehezen megszólítható csoportot is elérje üzenetével a MÁV, idén megpróbálták az eseményeket közelebb vinni a közönséghez. A hírportálokon olvasott tragédiák távoliak, másokkal történnek. A helyszínen állva azonban egészen más hatást kelt egy-egy ilyen baleset. Ez volt az alapgondolat, amiből az ÜTKÖZÉSPONT című játék született.

A megvalósítás során a készítők tényleg beleadtak apait-anyait. Valódi mozdony gyűr maga alá egy igazi kocsit, amiből az ismert színészt, Nagy Zsoltot emelik ki a mentők, a tűzoltók és a rendőrök hathatós közreműködésével. A baleseti helyszínt teljesen körbejárhatjuk, amit a speciális 360 fokos kameratechnika tesz lehetővé. Játékosként pedig az a feladatunk, hogy kiderítsük, mi, miért, hol és hogyan történt. Ehhez össze kell gyűjtenünk a nyomokat, beszélnünk kell a tanúkkal és szakértőkkel, logikus következtetéseket kell levonnunk – vagyis pontosan ugyanazt kell tennünk, mint ami egy igazi baleseti helyszínelő feladata. Az ÜTKÖZÉSPONT nem fog órákat rabolni az életedből. Ha ügyes vagy, 10-15 perc alatt összeáll a kép, ám eközben olyan információkkal gazdagodsz, ami egyszer még megmentheti az életedet is. Próbáld ki te is – érdemes.

www.utkozespont.hu