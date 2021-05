Dobjon el mindent, megvan a program estére: megjelent a Jóbarátok új "epizódja"!

Több, mint másfél évtizede várják a rajongók, hogy a '90-es évek ikonikus sorozata, a Jóbarátok visszatérjen a képernyőkre.

Hosszú évek óta pletykálnak róla, hogy a készítők győzködik a szereplőket egy visszatérés kapcsán, de mindig volt valaki, aki makacsul ellenáll. Most azonban az HBO megütötte a jackpotot, és ugyan nem a megszokott formában, de mégis sikerült újra összerántani a legendás szereplőgárdát.

Fotó: LEE CELANO / AFP

David Schwimmer besétál a tíz éven át forgatott Jóbarátok újra felépített díszletébe, ledobja a hátizsákot, mint aki épp csak hazaért, körbenéz, alig hisz a szemének, majd megérkezik Lisa Kudrow, könnybe lábadt szemekkel Jennifer Aniston, kissé bácsisan Matt Le Blanc, majd végül Courteney Cox és Matthew Perry is.

Ennyi, körülbelül hat perc kell ahhoz, hogy a hardcore Jóbarátok-rajongó zokogjon, mint egy kisgyerek, ha már tizenhét év után mégiscsak sikerült összehozni a reuniont.

Mióta csak bejelentette az HBO az egyszeri visszatérés hírét, lázban égtek a rajongók, hogy vajon egy forgatott epizód vagy egy nosztalgikus talkshow keretében ültetik le egymással újra Monicát, Rachelt, Phoebe-t, Rosst, Chandlert és Joey-t. Amikor kiderült, hogy az utóbbi verzióban gondolkodtak az alkotók, rengetegen csalódtak, hiszen jó lett volna megtudni, mi történt azok életével, akiket tíz éven keresztül követtünk – írja a HVG.hu.

A Jóbarátok: Újra együtt című film már az első tíz percben bebizonyítja, hogy rémes ötlet lett volna felvenni egy sok évvel későbbi, rendes epizódot, az idővel és az öregedéssel ugyanis lehetetlen felvenni a versenyt, nyilván már csak megkísérelni is hatalmas ostobaság. A reunion-epizódokban mindig az a legijesztőbb, akarunk-e, tudunk-e szembesülni az idő múlásával, de hamar kiderül, hogy maga a stáb is ugyanezt a kérdést fontolgatta magában, mióta a találkozást szervezték: ők is reflektálnak arra, hogy már nem huszonévesek, Matt Le Blanc pedig még a saját testsúlya kárára is elsüt egy poént.

Forrás: HVG.hu