Hova mehetnek a magyarok idén nyaralni?

Ugyan lassan normalizálódni látszik az élet, továbbra is sok a kérdőjel, ami az utazásokat illeti. Sokaknak kellett elhalasztania/lemondania egy-egy tervezett útját, ezek sorsa még most is sokszor lóg a levegőben.

Az Index.hu megbízásából készült átfogó közvéleménykutatásából kiderül, hogyan vélekednek a magyarok az előttünk álló időszak utazásairól.

Lényeges, hogy kutatásunk adatfelvételi időszaka április közepén és végén zajlott, amikor is a legalább első védőoltással rendelkezők száma még nem érte el 3,5 millió főt, a beazonosított fertőzöttek száma pedig nagyjából 750 ezer főre volt becsülhető. Az azóta eltelt időszakban az első oltással rendelkezők száma megközelítette az 5 millió – írja az Index.hu.

Április végén az online népesség tagjainak 57 százaléka tervezett belföldi és/vagy külföldi nyaralást az idei évre – a többség belföldre tervez elutazni, csak a gazdaságilag aktív, online népesség ötöde gondolkodik külföldi utazásban. Az átlagnál gyakrabban terveznek utazásokat az idei nyárra a közép-magyarországi régióban élők, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, míg kevésbé jellemző ez az észak-magyarországi településeken élőkre, illetve az alacsonyabb iskolai végzettségűekre. Külföldi nyaralásokat főleg a legalább érettségivel rendelkező, egyedülállók terveznek, közülük is leginkább a fiatalabbak, a diákok, akik sokszor lakótársaikkal élnek (albérletben, kollégiumban), valamint azok a fiatal párok, akiknek (még) nincsen gyermekük.

A kutatás időpontjában még nem került hatályba az a kormányrendelet, amelynek értelmében csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgárokra nem vonatkoznak majd az utazási korlátozások. Ennek ellenére már április végén egy kicsit nagyobb arányban terveztek nyári utazásokat azok, akik már átestek a betegségen, vagy pedig megkapták már a védőoltásukat.

Akik terveznek az idei évre nyaralásokat, átlagosan mintegy 300-400 ezer forintot terveznek (családjukkal) elkölteni erre a célra – ezen belül a külföldi utazásra több mint kétszer annyit terveznek elkölteni az emberek.

A tervezett költések természetesen nagyon nagy szóródást mutatnak a különböző társadalmi rétegek között, de még a rosszabb anyagi helyzetben élő, nyaralást tervezők is legalább 200 ezer forintot terveznek elkölteni az idei nyaralásra.

Sokan tehát, még akár nehezebb életkörülményeik ellenére is, arra törekednek az idén nyáron, hogy a hosszú kijárási korlátozások után egy kicsit el tudjanak szakadni otthonuktól, és néhány napon keresztül elfelejtsék a járványidőszak által okozott stresszt, félelmeket, szenvedéseket és nehézségeket.

