Harry herceg már megint kihúzta a gyufát

A brit királyi család kezd emlékeztetni a '90-es évekbeli önmagára. Hiába költözött a világ túlsó felére, Harry herceg szinte hetente akasztja ki valamivel felmenőit és az angol közvéleményt.

Fotó: VALERIE MACON / AFP

Oprah Winfrey-vel közösen készített dokumentumműsora például kifejezetten felborzolta a kedélyeket. A múlt héten elérhetővé vált The Me You Don't See-ben ugyanis Harry azzal vádolta meg a királyi családot, hogy elhanyagolták a feleségét, Meghan Markle-t illetve, hogy borzalmas traumát kellett átélnie gyerekként Diana hercegnő temetésén – olvasható a Blikk.hu cikkében.

Az egyébként is meglehetősen kemény téma most még nagyobb vihart kavart a közvélemény köreiben, egy, a királynőhöz közelálló forrás ugyanis azt állítja, hogy Harry még 2018-ban engedélyt kért a dokumentumfilm elkészítésére Erzsébettől, ám akkor még azt állította, hogy a katonai veteránok megfelelő mentális egészségügyi támogatására összpontosít majd, amikor visszatérnek a civil életbe.

Forrás: Blikk.hu