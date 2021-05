A várandós Mihalik Enikő anyaszült meztelenül pózol – A fotók nem sokat hagynak a képzeletre

A magyar topmodell a KISSMARK márkának pózolt teljesen meztelenül.



Fotó: MTI/EPA/Ian Langsdon

A világhírű modell, Mihalik Enikő azóta is szívesen mutogatja formás testét, hogy teherbe esett. Láthattuk kigombolt zakóban, ami alatt semmit sem viselt, teljesen meztelenül egy kertben mászkálva és művészi aktokon is. Most pedig újra levetkőzött, mégpedig a Fashion Street magazin kedvéért, amelyben a KISSMARK márkát népszerűsíti.

A képeket most tették közzé a KISSMARK Instagram-oldalon. Ezeken Enikő pózol Vénuszként, a Botticelli-festmény által ihletve, teljesen meztelenül, de néhány teljesen áttetsző ruhadarabban is.

