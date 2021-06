Két magyar film is meghívást kapott a 74. cannes-i filmfesztivál hivatalos programjába

Két magyar rendező filmje is meghívást kapott a 74. cannes-i filmfesztivál hivatalos programjába: Enyedi Ildikó A feleségem története című alkotása az Arany Pálmáért versenyezhet, Mundruczó Kornél Evolúció című új filmjét pedig a seregszemle idén létrehozott új szekciójában, a Cannes Premiere (Cannes-i bemutató) elnevezésű válogatásba került be – jelentette be csütörtökön Thierry Frémaux, a világ legjelentősebb filmes szemléjének művészeti igazgatója párizsi sajtótájékoztatóján.

Fotó: Odd ANDERSEN / AFP

Enyedi Ildikó legújabb filmje Füst Milán több mint húsz nyelvre lefordított, irodalmi Nobel-díjra felterjesztett azonos című regénye alapján készült. Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezőjének legújabb filmje 23 alkotással, többi között Paul Verhoeven, Wes Anderson, Nanni Moretti, Jacques Audiard, Kirill Szerebrennyikov filmjeivel versenyezhet a fődíjért.

A film férfi főszereplője Gijs Naber holland színész, aki Störr kapitányt, feleségét, Lizzyt pedig a James Bond-, Mission: Impossible-filmekből és a cannes-i fesztiválon Arany Pálmát nyert Adéle élete című filmből ismert francia világsztár, Léa Seydoux alakítja.

Fontos szerepben látható továbbá Louis Garrel (Álmodozók), Josef Hader (Stefan Zweig – Búcsú Európától) Ulrich Matthes (A bukás – Hitler utolsó napjai), Udo Samel (Babylon Berlin), Jasmina Trinca (Fortunata), Sergio Rubini, valamint Funtek Sándor és Hajduk Károly.

A Nemzeti Filmintézet tájékoztatása szerint Az Ezeregyéjszaka éjszaka meséire emlékeztető dús, titokzatos szerelmi történet álarcában, Störr kapitány szeretnivaló, fájdalmasan becsületes figuráján keresztül, elemi módon, az érzékeinken át értjük meg az élet összetettségét, titokzatosságát, törékeny szépségét, megfoghatatlan, uralhatatlan jellegét.

"Nagy boldogság volt ezek után a fura, dermedt, elzárt hónapok után körbehívni a vezető munkatársakat a hírrel, bár legszívesebben felhívtam volna mindenkit. Sok friss munka lesz most a filmmel – egy rendezőnek hajtós időszak egy film elindulása. Ezek között a feladatok között kiemelt helyen szerepel egy igazi, erős magyar szinkron elkészítése, amit Báthory Orsi kiváló szinkronrendezővel közösen készítünk, old school műgonddal és szeretettel. Reményeink szerint a film eredeti és szinkronizált változatban egyaránt elérhető lesz a mozikban. Ha nemzetközi történetet is írt Füst Milán, egy igazi párizsi nő és egy hollandus hajóskapitány egymást tépő szerelmét, mégiscsak magyarul írta"

– idézte Enyedi Ildikót a közlemény.

