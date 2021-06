Az énekesnő megosztott néhány történetet a közelmúltból.

"Töredelmesen be kell vallanom, hogy Hanni bizony néha kap Túró Rudit. Igen, én, Tóth Gabriella, 32 éves anya, adok Túró Rudit a gyerekemnek. Szánom-bánom, de ez van...”

– írta Gabi, aki magáról se gondolt volna, hogy a kislányát a száján puszilja meg. Korábban ő maga is megbotránkozott ezen, sőt, azt is tudja, hogy talán ő is sokaknál kiveri a biztosítékot.

„Higgyétek el, most sem tartom természetesnek, és szinte biztos, hogy csak ebben az életszakaszában történik ez, de most határozottan megtörténik, mert nem tudom megállni”

– valotta be az énekesnő. Hozzátette: a házuk egyik helysége se számít játékmentes zónának, sőt, olykor előfordul, hogy kicsúszik egy-egy csúnya szó a száján a kislány társaságában is.

Az énekesnő beszámolt arról is, hogy Hannaróza végre kimondta az első szavait is.

"Az első és legfontosabb esemény, hogy kimondta a szót: anya. Nem pont így, de majdnem. Úgy hangzott: Ana és Nana. A legcsodálatosabb hang volt, amit valaha hallottam. A következő pillanatban a lányom határozottan elindult felém, a nyakamba borult és szorosan megölelt. Hihetetlen volt. Készült rá, megtervezte”

– idézte fel a pillanatot Tóth Gabi.

Forrás: Blikk.hu