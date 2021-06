No roxa áj, Peti és kis Grofó a király.

Szijjártó Péter külügyminiszter is megérezt a járvány utáni nyitást, bele is merült az éjszakába, és ha már ott volt, fotózkodott is egyet – vette észre a Blikk.

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A fotó alanya pedig a külügyéren kívül kis Grofó volt, Szijjártó a fényképüket a következő szöveggel tette ki közösségi oldalára:

No roxa áj, Grofó a király! Végre újra együtt

